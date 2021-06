Prof. Wojciech Maksymowicz o Przemysławie Czarnku. "Mam tu moralny problem wewnętrzny"

Prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni) pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy zagłosuje za odwołaniem ministra edukacji Przemysława Czarnka. - Mam tu moralny problem wewnętrzny, dlatego że przez miesiąc współpracowałem z nim jako wiceminister i poznałem ministra Czarnka jako człowieka, który ma dobrą wolę, tylko nie bardzo dobrze widzi i słucha nie tego, co trzeba. I taki jakiś ma innych charakter, który wpływa na to, że robi się po prostu źle w edukacji - komentował. - Mam dylemat, czy ktoś taki, kto współpracował w dobrej wierze, dla dobra szkolnictwa wyższego i nauki, i w tym zakresie ta współpraca nam się przez miesiąc układała dobrze, powinien się wypowiadać, chociaż oczywiście widzę to wszystko złe, co się dzieje - dodał Maksymowicz.