Prof. Wojciech Maksymowicz o czwartej fali. Kreśli czarny scenariusz

- Czwarta fala może dorżnąć szpitale - stwierdził prof. Wojciech Maksymowicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak podkreślił, "znowu jest oczekiwanie na przestawienie się jeżeli chodzi o rodzaj funkcjonowania (szpitali - przyp. red.)". - Jak słyszę, jak Konfederacja wykrzykuje: leczcie ludzi, szpitale mają leczyć, a nie zajmować się tylko jedną chorobą (...), to jeśli intensywna terapia jest wykorzystywana tylko dla chorych na COVID, to co - mamy ich wyrzucić? Chorych z COVID-em, którzy nie mogą sami oddychać - pytał. - Jeżeli mam wykonać operację, jeśli starsza osoba złapie w trakcie choroby od sąsiada COVID, to umrze - podkreślił gość Michała Wróblewskiego. Badania potwierdziły 1325 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 46 osób z COVID-19 - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Miesiąc wcześniej, 5 września, resort informował o 324 przypadkach zakażeń, nie zmarła wówczas żadna osoba COVID-19.