Prof. Wiącek kandydatem opozycji na RPO. Jackowski: teraz wszystko zależy od posłów Gowina

Zawirowania wokół RPO

Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.