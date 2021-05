Gowin musi podjąć pilną decyzję. Zostały mu dosłownie minuty

Gościem programu "Newsroom WP" był Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Odniósł się do tego, czy ugrupowanie Jarosława Gowina poprze kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich Lidię Staroń, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. – Nie powiem jeszcze co zrobi Porozumienie, ale myślę, że jak się spotkamy za dwie godziny, to wszystko będzie jasne. W takich sprawach trzeba być wyjątkowo precyzyjnym i dokładnym. Dodał, że kandydatów na RPO można zgłaszać do godziny 16 (27 maja-przyp.red.). Czy Porozumienie zgłosi swojego kandydata? Tego Strzeżek nie powiedział. – Każdą kandydaturę warto rozpatrzyć – stwierdził z uśmiechem.

Rozwiń