Marcin Wiącek kandydatem opozycji na RPO

- Moim credo, jeśli zostanę powołany na urząd RPO, będzie przede wszystkim artykuł 30. konstytucji wyrażający zasady godności każdego człowieka, prawa do szczęścia, prawa do aktywności społecznej, prawa do szacunku, jak również preambuła konstytucji, która mówi o tym, że każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego jaki ma światopogląd, czy wierzy w Boga, niezależnie od poglądów politycznych. To jest moja wizja pełnienia tego urzędu - zaznaczył prof. Marcin Wiącek.