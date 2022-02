Prof. Sowiński: emerytów jest coraz więcej i najczęściej chodzą oni na wybory. Utrzymanie ich poparcia jest kluczowe dla PiS

Prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW, był gościem programu ''Newsroom'' w Wirtualnej Polsce. Pytano go o komentarz do najnowszych ''umizgów'' rządu do emerytów, m. in. specjalnego listu do nich, jaki premier Morawiecki zamieścił w ''Super Expressie'', w którym zapewniał, że uchroni ich przed skutkami wzrostu cen. - Emeryci to dla PiS kluczowa grupa. Politycy tej partii pogodzili się z tym, że Polski Ład nie pozyska dla nich szerszego poparcia wśród przedsiębiorców czy nauczycieli. Teraz robią wszystko, by nie stracić przez Polski Ład najważniejszego elektoratu: mieszkańców mniejszych miast i emerytów - podkreślił. - Emeryci stają się dla rządzących coraz ważniejsi, bo ta grupa po prostu szybko się rozrasta. Według najnowszego spisu powszechnego ich liczba przekroczyła 8 milionów. Poza tym oni są zdyscyplinowanymi wyborcami – ponad 60 proc. z nich chodzi głosować. Tak więc dla PiS jest to grupa kluczowa do utrzymania tego 30-procentowego poparcia w sondażach. I stąd premier przypomina im się - ''myślimy o was, pamiętamy''. Poza tym chce zagrodzić drogę innym partiom politycznym, które chcą pozyskać głosy emerytów - ocenił Sowiński.