Prof. Simon o słowach Czarnka: muszę się zgodzić. Chodzi o szczepienia przeciw COVID

Przemysław Czarnek oświadczył na antenie Radia Maryja, że "jest przeciwnikiem podziału uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych". – Nie słyszałem, żeby zwiększyła się liczba zachorowań wśród dzieci i młodzieży – ocenił minister edukacji, dodając, ze sceptycznie podchodzi do obowiązku szczepień dla w tej grupie. O to był pytany prof. Krzysztof Simon, który był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Pan minister co pewien czas wypowiada się na tematy medyczne i trochę to bulwersuje społeczeństwo i myślące osoby, ale z tym ostatnim punktem muszę się zgodzić. Nie widzę żadnych powodów, by przymusowo sczepić dzieci – tłumaczył członek Rady Medycznej przy premierze. Prof. Simon podkreślił też, że podział dzieci na zaszczepionych i niezaszczepionych jest nietrafiony, a uczenie online jest "absurdem" na obecnym etapie epidemii. Ekspert dodał, że należy się zastanowić, jak zachęcić dzieci, które mają więcej niż 12 lat do szczepień przeciw COVID-19. Więcej w materiale wideo.