Prof. Simon nie ma wątpliwości. Trzecia dawka niezbędna

Ekspert nie ukrywa, że ocena odporności populacyjnej jest niezwykle trudna, co jest jego zdaniem jeszcze jednym argumentem, zaszczepić Polaków trzecią dawką preparatu przeciwko COVID-19. - Badamy przeciwciała, ale one nie muszą być neutralizujące. Wynik 40 nie zabezpieczenia, a 300 zabezpiecza? My tego nie wiemy. Na pewno to pierwsze jest niskie, dlatego trzeba całą populację doszczepić, by wzmocnić odporność - powiedział prof. Krzysztof Simon.