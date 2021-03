Prof. Simon mówi kiedy zaczniemy wygrywać z pandemią

Dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Krzysztof Simon ocenił, że COVID-19 zostanie z nami na stałe, jednak jest szansa, by go "zredukować do minimum". Podał też kiedy jego zdaniem zaczniemy wygrywać z pandemią.

Prof. Simon mówi kiedy zaczniemy wygrywać z pandemią Źródło: East News , Fot: MAREK BEREZOWSKI