Problemy z dystrybucją leku na koronawirusa

Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", dostawy remdesiviru są 10 razy większe niż podczas drugiej fali pandemii. W marcu było to ponad 100 tys. ampułek. Mimo to, niektóre szpitale nie otrzymują pełnych zamówień.

Jak działa remdesivir?

Remdesivir to jeden z niewielu preparatów, który może pomóc części pacjentów z koronawirusem. Zgodnie z doniesieniami dziennika, paradoksalnie w niektórych placówkach jest go w nadmiarze, bo albo nie mają pacjentów, którzy by się "łapali" na lek, albo nie umieją go stosować.