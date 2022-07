Prof. Pacześniak: PiS musi uciekać konkurencji. Zaczyna mu deptać po piętach

Można się zastanawiać, czy to jest populistyczne, patrząc na to, jak dochodzi do degradacji finansowej ludzi, którzy pracują w sferze publicznej. Nie zawsze to, co wiąże się z wydatkami z budżetu państwa, jest populizmem. Mam jednak wrażenie, że w kampanii politycy będą operować głównie na poziomie emocji i wartości, a nie na konkretnych rozwiązaniach odwołujących się do racjonalności wyborców. Już mamy tego przykłady, akurat stawiające rządzących w bardzo negatywnym świetle.