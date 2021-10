Prof. Nowak-Far: Polska izoluje się w Unii na własne życzenie

Nie jestem pewien, bo mówimy o jednym z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a gdzie pozostałe? Ostatecznie chodzi o to, aby nie łamać prawa unijnego na innych płaszczyznach. Idzie również o całościowe - a nie wybiórcze - respektowanie orzeczeń TSUE. Problem między Polską a Unią nie sprowadza się tylko do jednej izby w SN, ale do kumulatywnego nagromadzenia takich rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości, które powodują powstanie uzasadnionych wątpliwości, czy są one zgodne z prawem unijnym.