Prof. Krzysztof Simon: mam inną skalę wartości niż Kaczyński

W ocenie lekarza obecnie podstawowym problemem w kraju jest brak szczepionek, a nie chaos organizacyjny. - Muszę powiedzieć, że mimo pewnych ruchów, z którymi nie zawsze się zgadzam, minister Niedzielski wręcz się zaharowuje , aby opanować sytuację - przyznał lekarz. I dodał, że "go ceni" - w przeciwieństwie do byłego ministra Łukasza Szumowskiego.

Prof. Simon w ostrych słowach skrytykował za to jeden z rządowych pomysłów - karania lekarzy więzieniem za błąd w sztuce. - Protestowaliśmy, bo to szaleństwo. Pan Ziobro jest chyba uzależniony od tragedii ojca. Wiele osób nie akceptuje śmierci bliskiej osoby, obwinia lekarzy i tu, zdaje się, jest podobny problem. Ale ten pan nie będzie wiecznie ministrem - uznał prof. Simon.

- Współczuję mu z powodu śmierci bliskich, jednak nigdy bym nie wpadł na pomysł, żeby demonstrować to przed wszystkimi. Żeby robić publiczne msze, łamać przepisy, które ustalamy. My zamykamy cmentarze, a on jedzie na groby. Czułbym się skrępowany taką manifestacją. To publiczny striptiz. Patrzcie, jaki jestem nieszczęśliwy, współczujcie mi wszyscy - powiedział.