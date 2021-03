Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił niepokojące dane

To już trzecia fala koronawirusa w Polsce. Gwałtownie rośnie liczba nowych dobowych zakażeń COVID-19. - Niestety te trendy, które otrzymujemy w ostatnich dniach, utrzymują się. Dzisiejsza liczba nowych zachorowań to jest znowu ponad 15 tys., dokładnie 15 250 nowych przypadków. To oznacza znowu o ponad 3 tys. więcej przypadków niż tydzień temu - powiedział w programie "Tłit" szef resortu. Dodał, że w porównaniu do środy ta liczba jest mniejsza, ale trzeba porównywać do sytuacji, która była tydzień temu.