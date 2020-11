Prof. Jadwiga Staniszkis: Jarosław Kaczyński jest wewnętrznie zrujnowany

Prof. Jadwiga Staniszkis: Kaczyński jest rozbity

- Myślę, ze on sam do końca nie wie, bo jest wewnętrznie rozbity po śmierci brata. To taka próba zemsty na losie, na świecie. To powoduje takie poczucie niejasności - w jakim kierunku Polska zmierza. Myślę, że takie motywy nim kierują. Trudno to zaakceptować. To nie wygląda dobrze. Myślę, że jest wewnętrznie zrujnowany. Przeczekać to jest trudno, ale musimy przeczekać tę destrukcję - oceniła.