Prof. Ewa Łętowska: Witek złamała regulamin, to jest pewne

Powiedziała również, że dzięki przekazowi medialnemu miała okazję zobaczyć, jak zorganizowana została reasumpcja głosowania. - Wszyscy widzieliśmy, jak poseł Suski biega po sali z kartką i zbiera podpisy. Państwo też to komentowaliście, choć jeszcze nie było jasnym, co się dzieje. Zobaczyłam, jak to się załatwia - mówiła. Oceniła również, że zabieg PiS z reasumpcją przybrał formę triku. - To nie jest normalne użycie tego instrumentu. Nie do tego on służy i nie tak powinien być użyty - powiedziała.