Prof. Andrzej Zoll o "Lex TVN": To nie jest temat dla Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny zajmie się "Lex TVN"?

Przypomnijmy, że PiS na początku lipca złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Ten zakłada, że firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogłyby kontrolować jedynie do 49 proc. udziałów w polskich firmach. To zmusiłoby amerykańskie Discovery do sprzedania TVN-u.