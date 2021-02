Prof. Andrzej Horban o Wielkanocy. To będą rodzinne święta?

Rośnie liczba nowych przypadków koronawirusa, są problemy ze szczepieniem przeciw COVID-19. - Biorąc pod uwagę ryzyko śmierci u tych osób starszych, biorąc pod uwagę tempo szczepień, to ja, po spotkaniu z panem, dzwonię zaraz do mojej babci i mówię: "na Wielkanoc kochana babciu, to my się nie zobaczymy, bo do tego czasu nie będziesz bezpieczna". Co pan na to? - z takim pytaniem prowadzący program "Newsroom" w WP Patrycjusz Wyżga zwrócił się do prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. walki z koronawirusem. - No, może rozsądnie - odparł prof. Horban. Przyznał, że to nie będą rodzinne święta. - Tak samo jak Boże Narodzenie, niestety - dodał.

