Proces o zniesławienie Tadeusza Mazowieckiego. "Nie mam zamiaru przepraszać"

Była lubelska radna PiS Anna Jaśkowska nazwała Tadeusza Mazowieckiego "stalinowcem, komunistą i agentem NKWD”. Synowie nieżyjącego premiera pozwali ją o zniesławienie. Teraz radna tłumaczy, że "chciała podnieść wszystkie wątpliwości" dotyczące osoby Mazowieckiego.

Kontrowersyjne słowa o Tadeuszu Mazowieckim padły 24 maja ubiegłego roku na sesji lubelskiej Rady Miasta. Radni rozważali wówczas, czy nazwać imieniem zmarłego premiera jedną z ulic w mieście. We wtorek odbyła się kolejna rozprawa w procesie o zniesławienie - informuje dziennikwschodni.pl.

- Pani radna posłużyła się kłamstwem mówiąc, że ma informacje na temat naszego ojca, że był stalinowcem, komunistą, agentem NKWD i współpracownikiem Sierowa. Powiedziała, że to są informacje, a nie jej opinie. Później, w odpowiedzi na nasze wezwanie stwierdziła, że powiedziała to celowo. To nie było przypadkowe wystąpienie, tylko celowe kłamstwa - powiedział w sądzie Wojciech Mazowiecki, syn byłego premiera.