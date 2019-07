Proces b. radnego PiS o znęcanie się nad żoną. Prokuratura nie chce, żeby szedł do więzienia

We wtorek przed bydgoskim sądem odbyła się ostatnia rozprawa byłego radnego PiS Rafała P. Jest oskarżony o znęcanie się nad żoną. Sąd odtworzył nieznane wcześniej nagrania. Chociaż są szokujące, prokuratura nie chce więzienia dla mężczyzny.

Nagrania, które odtworzył we wtorek bydgoski sąd, pochodzą z 2014 r. i nie były wcześniej publikowane w mediach. Rafał P. krzyczy na nich do żony: "Nie zasługujesz na nic. Rzygam tobą. Pierd... cię", a potem wyzywa ją wulgarnymi słowami, nazywa "szmatą", "dziwką", "k...", grozi, że ją pobije - podaje bydgoszcz.wyborcza.pl.

Na kolejnym nagraniu mąż domaga się, aby żona codziennie gotowała obiad i sprzątała dom. Kiedy ta tłumaczy, że przecież pracuje, odpowiada, że "go to nie interesuje" i "może to robić o pierwszej w nocy". Potem wrzeszczy, że "ma się wynosić z domu".