Były radny PiS miał znęcać się nad żoną. "Była kolejna ofiara"

Były radny PiS Rafał P. jest oskarżony o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec swojej byłej żony. Według pełnomocnika kobiety, Karolina Piasecka nie była jedyną ofiarą działacza. P. miał znęcać się także nad swoją nową partnerką.

Były polityk PiS miał znęcać się nad żoną: poniżać ją, wyzywać, wypędzać z domu i stosować wobec niej przemoc fizyczną. Kolejne zarzuty dotyczą wdarcia się do mieszkania, zniszczenia karty SIM oraz dowodu osobistego i prawa jazdy. Grozi mu do pięciu lat więzienia. P. nie przyznaje się do winy i twierdzi, że oskarżenia są "wielką manipulacją" byłej żony, która "prowadziła podwójne życie".