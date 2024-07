Proceder nielegalnych dyplomów. "Nie ma możliwości zamknięcia uczelni"

W lutym CBA zatrzymało rektora Collegium Humanum Pawła C. Prokuratura zarzuciła mu popełnienie łącznie 30 przestępstw. Dziennikarze m.in. "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. W programie "Tłit" WP prowadzący Patryk Michalski pytał ministra nauki Dariusza Wieczorka, czy na polskich uczelniach można kupić sobie dyplom. - Mam wrażenie, że po tym co się dzieje, jeżeli chodzi o niektóre uczelnie, to tak można to powiedzieć - odparł gość programu. Minister nauki przekazał, że takich uczelni może być kilkanaście, jednocześnie podkreślił, że ta sprawa jest analizowana i organy ścigania prowadzą w tej sprawie dochodzenia. Wieczorek powiedział, że pytał urzędników np. o bilbordy uczelni, które reklamują studia 100 proc. online. - Słyszałem, że generalnie poprzednia władza nie była chętna, żeby kontrolować tego typu uczelnie - mówił. Minister nauki tłumaczył, jak powstało Collegium Humanum i jak specjalnie pod tę uczelnię PiS zmieniało prawo. Dziennikarz dopytywał kiedy nastąpi zamknięcie tej uczelni. - Nie ma możliwości zamknięcia, to jest problem - odpowiedział Wieczorek. Wyjaśnił, że w ustawie jest zapisane, że jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, to minister może wystąpić do założyciela uczelni o zamknięcie. Gość programu zapowiedział także zmianę tej ustawy i w sierpniu chciałby, aby projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych.