Próbowała zabić swoje dziecko. Przeszła załamanie nerwowe?

"Błagała, by ratować jej synka"

Ojciec kobiety, który mieszka w tym samym bloku, był również pierwszą osobą, która zareagowała na tragedię. Z jego słów wynika, że córka prosiła, by pomógł jej ratować dziecko. - Błagała mnie, by ratować jej synka, bo zrobiła mu krzywdę - powiedział. - Natychmiast z synem pobiegliśmy do niej. Klęczała przy dziecku i usiłowała je ratować, uciskając ręcznikiem w miejscu ran - przekazał.