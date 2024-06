Próbował zepchnąć 17-latka na torowisko. Niepokojące nagranie z metra w Warszawie

Niebezpieczne zdarzenie w warszawskim metrze. Policja udostępniła nagranie z kamer monitoringu na stacji Dworzec Wileński, gdzie w pewnym momencie doszło do szarpaniny dwóch mężczyzn, a jeden z nich prawie wylądował na torach. W trakcie incydentu na peronie znajdował się policjant, zmierzający akurat na służbę. Po usłyszeniu krzyków świadków natychmiast podjął interwencję i obezwładnił napastnika. Okazało się, że 47-latek próbował z premedytacją zepchnąć 17-latka na torowisko. "Na niebezpieczną sytuację w metrze na Dworcu Wileńskim zareagował policjant stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, który był w drodze na służbę. Funkcjonariusz zaalarmowany krzykiem pasażerów obezwładnił pijanego 47-latka, który próbował zepchnąć na torowisko 17-latka. Zatrzymany mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ usłyszał zarzut karny i trafił pod dozór policji. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności" - brzmi komunikat. Alkomat wykazał, że 47-latek miał w wydychanym powietrzu 1,30 promila. Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Na podstawie zebranych materiałów prokurator przedstawił 47-latkowi zarzut narażenia 17-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.