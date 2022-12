Próbował spalić wiernych? Ruszyło śledztwo. Finlandia w szoku

Policja tym samym zakłada, że mogło dojść do podpalenia. Według najnowszych ustaleń, stać za tym miał starszy mężczyzna. Co ciekawe, poszlaki wskazują, że potem miał on sam zginąć w innym pożarze, który miał miejsce ok. 30 km od Rautjärvi. Policja w jednym z domów znalazła tam ciało mężczyzny. Śledczy wstępnie łączą obie sprawy.