Proboszcz zbiera na "Panią Anię". W parafii podnosi się bunt

Na początku wysyłał ludzi z rady parafialnej, żeby zbierali po 160 złotych na Panią Anię. Oczywiście nastąpiło powszechne oburzenie, ale także śmiech, że "co to za chłop, co swojej kobiety nie może utrzymać", lub "jest dużo pracy w chłodni, może się zatrudnić". Głównie chodzi o opłacenie ZUSu, bo Pani Ania nigdzie nie jest zatrudniona i w taki sposób zbiera na emeryturę. Nie jest to przerażające, bo czasami trzeba pomóc, ale Pani Ania za odmówienie jednego różańca przy trumnie w trakcie pogrzebu i wyniesienie krzeseł bierze 400 zł. Do tego w ostatnim czasie parafianie dowiedzieli się, że proboszcz ma zeszyt, w którym ma zaznaczone rodziny, które nie zapłaciły tych 160 złotych. Jeżeli nie zapłaciłeś, to proboszcz nie odprawi zamówionych przez Ciebie intencji, jakby Msza należała do niego. Czuje się tutaj jak Bóg i władca. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się z ogłoszeń, że Pani Ania będzie chodziła z opłatkami i także ze swoim zeszytem. Sytuacja podobna, jeżeli nie zapłaciłeś 160 zł, nie "kupisz" opłatka. To, co się tutaj dzieje jest jedną wielką patologią - donoszą w liście do redakcji. - Jeżeli tak kocha Panią Anię, to niech z nią odejdzie i sobie żyje. Nikt mu nawet już nie wypomina, że tylko po przyjściu zmienił i swój i Pani Ani samochód na Hyundaie z salonu - podkreślają, prosząc o pomoc.