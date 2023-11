Niemcy: kościół w Kassel przestał istnieć. Proboszcz nie mógł wysiąść z samolotu

Do budowlanej katastrofy, w wyniku której cały kościelny dach wpadł do wnętrza świątyni, doszło w mieście Kassel. Kościół pod wezwaniem św. Elżbiety w Kassel jest niemal zupełnie zniszczony. Przyczyny są nieznane. Jasnym punktem tego zdarzenia jest to, że nikt z wiernych nie stracił życia, ani nie został poszkodowany.