Śmierć turystów w Egipcie. Stracili życie w hotelowym pokoju

Jak relacjonuje "Guardian", o tragicznym zdarzeniu z sierpnia 2018 roku opowiedzieli przed sądem świadkowie. Zeznawał między innymi niemiecki turysta, który mieszkał w pokoju obok zmarłych Cooperów, zanim doszło do wypadku. Zrelacjonował on, że osobiście zgłosił w recepcji plagę pluskiew w swoim apartamencie. Natychmiast został przeniesiony, a do działania przystąpiły fachowe siły.