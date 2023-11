Kombajnista nie żyje. Francuza zabił wyjątkowo jadowity gad

Miał ślady na kostce

Nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do ukąszenia. 25-latek został znaleziony nieprzytomny przez swojego przyjaciela. Natychmiast przetransportowano go do Alfred Hospital w Melbourne, oddalonego o ok. 300 km od miejsca, w którym doszło do jadowitego ataku. Francuz został przyjęty w stanie krytycznym, ze stwierdzonym zatrzymaniem akcji serca. Życie mężczyzny było podtrzymywane przez aparaturę medyczną, od której został odłączony dwa dni później.