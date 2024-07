Problemy we Frankfurcie. Aktywiści sparaliżowali lotnisko

Czego chce "Ostatnie Pokolenie"?

"Ostatnie Pokolenie" to międzynarodowy ruch, który domaga się wycofania z wykorzystywania paliw kopalnych do 2030 roku. Wskazują na postępujący kryzys klimatyczny. Ich zdaniem konieczne jest podjęcie radykalnych kroków, by przeciwdziałać katastrofie.