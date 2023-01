Problemy partii Hołowni. "PiS po raz pierwszy zainteresował się naszym ruchem"

Politycy PiS chcą informacji od Ministerstwa Rozwoju na temat pieniędzy, które Polska 2050 otrzymała od organizacji związanych z partią. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe partii Szymona Hołowni. Ugrupowanie zapowiada skargę. - Odnotowujemy z zaskoczeniem i satysfakcją to, że PiS po raz pierwszy zainteresował się naszym ruchem. Podejrzewamy, że PiS ma sondaże wewnętrzne, które wskazują, że zbliża się klęska wyborcza, a ta lekceważona przez nich siła, jaką jest Polska 2050, ma lepsze notowania niż się wydawało - komentował w programie "Tłit" Michał Kobosko z Polski 2050. - PiS jest ostatnią partią w Polsce, która powinna kogokolwiek nauczać ws. finansowania partii politycznych. Opanowali do mistrzostwa przepisy w obchodzeniu prawa o finansowaniu partii politycznych. Ciągle słyszymy o kolejnych sposobach, w jaki PiS przepompowuje pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, które trafiają do polityków PiS - dodał polityk.