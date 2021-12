Problemy Łukasza Mejzy. Wiadomo o co oskarża go lubuski samorząd

Zawiadomienie do prokuratury ws. Mejzy

Firma Future Wolves należąca do Łukasza Mejzy otrzymała ok. 900 tys. zł z lubuskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pieniądze miały posłużyć do prowadzenia szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. W szkoleniach mogły wziąć udział małe firmy z regionu. Firma miała uczyć prowadzenia profili w mediach społecznościowych.