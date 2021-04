Problematyczny sondaż dla opozycji. Bartłomiej Sienkiewicz komentuje

Aż 66,3 proc. Polaków twierdzi, że opozycja powinna zagłosować razem z PiS-em w sprawie funduszu odbudowy. 20,5 proc. ogółu ankietowanych uznaje, że powinna wstrzymać się od głosu, jeśli jej żądania nie zostaną spełnione. Najmniej popularny wybór - wskazywany przez zaledwie 2,7 proc. ankietowanych - to opcja głosowania razem ze Zbigniewem Ziobrą, czyli przeciwko funduszowi. 10,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Co na to Bartłomiej Sienkiewicz (PO)? - Propaganda rządowa wmówiła ludziom, że to są pieniądze, za którymi my musimy koniecznie zagłosować, ponieważ inaczej ich nie dostaniemy. Niestety 2 mld zł, jakie poszły na telewizję pana Jacka Kurskiego, swoje przynoszą - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Wszyscy jesteśmy za przyjęciem tych pieniędzy. Ścieżka formalna jest drugorzędna, ponieważ Polska tak naprawdę te pieniądze już dostała. Problem jest w tym, jak będziemy te pieniądze w kraju wydawać. To jest istota sprawy - podkreślił Sienkiewicz.

