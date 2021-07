Problem w MON. Firma nie dostarczyła sprzętu, bierze udział w kolejnym przetargu. "To efekty korupcji czy niekompetencji?"

"W odniesieniu do prowadzonego obecnie w trybie konkurencyjnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pironaboi PP-9 do wyrzutni chorągiewek informuję, że zamawiający sformułował szereg wymagań zarówno w stosunku do podmiotów ubiegających się o udział w postępowaniu, jak i dotyczących przedmiotu zamówienia, co obejmuje zarówno warunki dostaw, jak i kwestie związane z karami umownymi za nieterminową realizację umowy" – podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON.