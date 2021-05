Polskie F-16 bez termicznych nabojów. "To narażanie na niebezpieczeństwo pilotów"

Co na to firma, która spóźnia się z dostawą sprzętu? "Dysponentem wszelkich informacji i bezpośrednio uprawnionym do ich udzielenia pozostaje zamawiający - Inspektorat Uzbrojenia. Proszę o kierowanie swych pytań do zamawiającego” – informuje nas prezes spółki Megmar Mariusz Maślarz. Pytany o producenta sprzętu i kiedy zostanie on faktycznie dostarczony do polskiej armii, ponownie odsyła do Inspektoratu Uzbrojenia.