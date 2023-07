Próba zmiany wyniku wyborów. Będą kolejne zarzuty dla Trumpa

Śledztwo prokuratury okręgowej hrabstwa Fulton dotyczy wysiłków byłego prezydenta, by odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów w tym stanie. Trump wywierał w tym celu presję na republikańskich przedstawicieli władz stanowych, m.in. podczas opublikowanej rozmowy telefonicznej, w której chciał, by sekretarz stanu Georgii Brad Raffensberger "znalazł" mu ponad 11,7 tys. głosów, które wystarczyłyby mu do zwycięstwa nad Joe Bidenem. Śledztwo dotyczy też starań ekipy Trumpa, by wyznaczyć "fałszywych elektorów", którzy mieli oddać alternatywny zestaw głosów elektorskich dla Georgii. Zarówno ci elektorzy, w tym szef lokalnych struktur Republikanów, jak i były prawnik Trumpa Rudy Giuliani zostali poinformowani o tym, że zostali objęci śledztwem, co zwykle zwiastuje postawienie zarzutów.