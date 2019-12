WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze opozycja + 2 sejmtsue Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu "Próba zakneblowania ust". Ostre komentarze w sprawie projektu PiS – To jest bat na sędziów – tak opozycja komentuje doniesienia o przygotowywanej przez PiS kolejnej nowelizacji ustaw o sądach powszechnych... Rozwiń Tak tak słyszałem Kaganiec na W sp … Rozwiń Transkrypcja: Tak tak słyszałem Kaganiec na W sprawie Próba zakneblować W polskim sen Ale Wszystkim niekonstytucyjna próba uzależnień Orzecznictwa sądowego od widzimisię tape Przypomnę że Sędzia w Polsce ma Przestrzegać Każdy sędzia w Polsce ma bo w Wykonywać w Trybunału sprawiedliwości Krajowa Rada Sądownictwa została powołana Niezgodne Instytucja Tam znajdują się po W związku z czym sędziowie Desygnowanie Przestań Nie mają Nie I o tym powiedział Trybunał Sprawiedliwości oddając konkret Sądowi Jeżeli Spróbuję Kneblować Sędzia Próbuję Kar Orzecznik Co to jest najgorsza droga Które są w autorytarnej To wojna z Unią Europejską ale to woj Tak naprawdę z Polkami i Polakami Prawo do niezależnego bezstronne Sądu to prawo Nie Tak że Na Nowogrodzkiej czy Minister Sprawiedliwości będzie decydował które w Sans Fight A które są złe będzie decydował który sędzia jest dobry a który jest zły Ja mam wrażenie że rząd w tej sprawie Nie wie jak sobie Z międzynarodowymi i wewnętrznymi już Spotkam The formy wymiaru sprawiedliwości Do coraz większej liczby ludzi także w obozie władzy Dociera że rzeczy które zrobili są rzeczami które Zaszkodzą milionom Już dzisiaj Widać wyraźnie że reforma wymiaru sprawiedliwości Nie pomogła w żadnym w żaden sposób nie pomogła zwykłemu obywateli obywatelowi Więcej uczyniła życie obywateli trudniejszym na poziomie procedur są Za chwilę może się okazać że będziemy mieli za fundowany Chaos prawny Który zaskutkuje gigantycznymi problemami ekonomicznymi Życiowymi milion Polak To jest tak zwany Na sędziów kolej Sędzia PIS doszedł do wniosku że to Środowisko jest niepokorne Z tym trzeba Pokonywać kolejne rozwiązania które Pokazać się sędziom gdzie Tylko to jest bardzo Dlatego że chyba każdy z nas Zdaję sobie sprawę że jeżeli sędzia będzie się bał najwyższych kar Kto będzie sędziował Dyspozycyjny w stosunku do władzy a nie dyspozycyjnym w stosunku do prawa Powiedz coś tak Bardzo symboliczny mom Niektóre Ministerstwo Sprawiedliwości pokaż Ci wszyscy którzy mają proste kręgosłupy Będą będą sprawdzani będą Wobec nich podejmowane działa Minister Ziobro po prostu chcę połamać