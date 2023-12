Próba rozwiązania Sejmu? Weto prezydenta uruchomiło plany polityków PiS

- Jeśli faktycznie takie pomysły w PiS się pojawiają, to jest to wyłączny pomysł polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nikt im nie zabroni planować. Mogą sobie planować, co chcą. Z prezydentem nikt na ten temat nie rozmawiał i nie sądzę, by go namawiał na takie rozwiązanie - mówi nam anonimowo osoba z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.