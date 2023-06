Próba przewrotu w Rosji. USA zabiera głos

Inne z cytowanych przez "The Washington Post" źródeł zbliżonych do zachodniego wywiadu uważa, że "bunt Prigożyna stanowi nieodwracalne zerwanie z Putinem i że musi teraz zdać sobie sprawę, że nie ma dla niego powrotu do statusu i bogactwa, które zgromadził przez dziesięciolecia przy wsparciu Kremla". - Nie ma już drogi powrotnej - cytuje wypowiedź informatora gazeta.