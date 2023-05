Prigożyn zdradził? Mógł ujawnić współrzędne zaatakowanej kwatery

Propagandyści i korespondenci wojenni zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół. Współrzędne kwatery głównej "mógł ujawnić szef grupy Wagnera, który jest teraz w ostrym konflikcie z rosyjskimi siłami zbrojnymi". To Jewgienij Prigożyn od kilku dni opowiada o porażkach i odwrotach rosyjskiej armii. To zemsta za to, że nie otrzymał wystarczającej liczby pocisków i broni, o które prosił Kreml.