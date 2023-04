"Prigożyn dobrze powiedział". To powinni zrobić Rosjanie

Były dowódca jednostki specjalnej GROM mówił na antenie Wirtualnej Polski o wojnie informacyjnej w Ukrainie. Generał Roman Polko przyznał w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem, że Ukraińcy mogą szykować jakiś zaskakujący manewr w ofensywie. - Prigożyn dobrze powiedział, że Rosja powinna utrzymać te pozycje, które już ma. Moim zdaniem to już powoli ostatni moment na to, aby Ukraińcy podjęli jakieś działania zaczepne. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili trwa wojna informacyjna i nie wiadomo gdzie uderzą wojska Zełenskiego. Generał mówił, że Ukraińcy mogą stosować działania pozorowane, aby zyskać przewagę w terenie i zaskoczyć Rosjan. - Oczywiste wydają się operacje na kierunku krymskim czy w rejonie Melitopola. Mam nadzieję, że nastąpi także takie uderzenie, po którym Ukraina zdobędzie nie tylko przewagę taktyczną, ale też operacyjną. Na pewno jest to potrzebne także ze względu na morale - przyznał wojskowy.