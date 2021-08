Prezydentowa zachwycona Kołami Gospodyń Wiejskich. "Siła kobiet"

Agata Kornhauser-Duda tłumaczyła, że to właśnie członkinie kół wiejskich najlepiej znają potrzeby lokalnych wspólnot i to one przekazują je samorządowcom. Dodała, że działalność tego typu organizacji wiąże się również z zacieśnianiem więzi międzypokoleniowych i przekazywaniem piękna ludowej tradycji młodszym pokoleniom. Zdaniem Pierwszej Damy, KGW to coś, co wyróżnia nas na tle innych narodów.