II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej konferencji. Dla uczestników to wyjątkowa przestrzeń, w której mogą poznać regionalne specjały polskiej kuchni, unikalne rękodzieło oraz lokalne tradycje. Dla ekspertów natomiast jest to szansa do podjęcia merytorycznej dyskusji o osiągnięciach, działalności i przyszłości Kół oraz o wartościach patriotycznych, które kultywują. Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji oraz realizowanie dobrych praktyk to jeden z fundamentów rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich doskonale o tym wiedzą. I jeszcze lepiej wcielają w życie: