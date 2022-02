Prezydent Zełenski: Będzie szturm na Kijów

W piątkową noc prezydent Zełenski wydał dramatyczny apel do wszystkich mieszkańców Ukrainy. - Tej nocy wróg pokaże wszystko, na co go stać. Będzie szturm. Wszystko wyjaśni się teraz. Noc będzie ciężka, bardzo ciężka. Ale będzie też poranek — podaje The Kyiv Independent.