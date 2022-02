Prezydent zdradził? "Ludzie nie rozumieją banalnych spraw"

- Nie wolno różnych swoich niedomagań, niedociągnięć i braku skuteczności, zwalać na kogoś innego - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paweł Kukiz. Michał Wróblewski pytał go o słowa Patryka Jakiego na temat propozycji prezydenta, która zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jaki stwierdził, jest mu "wstyd", że głosował na Andrzeja Dudę. Europoseł zastanawiał się też jak można nazwać to, że "ktoś proponuje tego typu ustawę". - Osłabianie własnego państwa, wprowadzanie chaosu, nie pierwszy raz zresztą, jak proszę państwa, można nazwać? Zdradą, jak piszą niektórzy? To jest pytanie retoryczne - mówił Jaki. Kukiz podkreślił, że bardzo krytycznie ocenia reformę sądownictwa przeprowadzoną przez rząd PiS. Według niego, zmiany w wymiarze sprawiedliwości należało zacząć od wprowadzenia sędziów pokoju. Przypomniał, że Kukiz’15 walczy też m.in. o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz obligatoryjnych dla władz referendów. - Dopóki ludzie nie zrozumieją tak banalnych, prostych rzeczy (…), dopóki ludzie nie zrozumieją istoty, wagi tych postulatów o które walczę, to będzie bardzo trudno je wprowadzić w życie - ocenił gość WP.