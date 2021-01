Prezydent zawetował ustawę PiS. "Otwarcie bardzo ostrego pola walki"

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelę ustawy o działach administracji rządowej. Prezydent wskazał, że "wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo". - Merytorycznie rzecz biorąc, to prezydent ma rację, bo resortów konstytucyjnych mamy bardzo dużo, więc wyodrębnianie myślistwa i lasów jest bezsensowne oraz niepotrzebne - powiedział w programie Newsroom WP Ryszard Kalisz, adwokat i były szef MSWiA z ramienia SLD. - Proszę zwrócić jednak uwagę, że te resorty obejmowali ludzie Zbigniewa Ziobry. Inaczej mówiąc, to element walki prezydenta Andrzeja Dudy ze środowiskiem Solidarnej Polski: "danie prztyczka" Zbigniewowi Ziobrze. Mamy do czynienia z otwarciem nowego, bardzo ostrego pola walki - mówił gość Agnieszki Kopacz. Zdaniem Kalisza, prezydent, wetując ustawę o działach, dał do zrozumienia, że nie godzi się na obecność przedstawicieli Solidarnej Polski w gronie ministrów konstytucyjnych. W opinii Ryszard Kalisza obóz Zjednoczonej Prawicy będzie dążył do odrzucenia weta prezydenta. - Odrzuca się go większością 3/5. Zobaczymy, jak zachowają się kluby opozycyjne - komentował adwokat i polityk lewicy.

