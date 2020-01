Informację przekazał minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Mucha. - Pan prezydent wszczął postępowanie ws. ułaskawienia Jana Śpiewaka - powiedział.

- To, co się wydarzyło, jest skandaliczne. Zostałem uczyniony kryminalistą.To sygnał dla wszystkich zajmujących się reprywatyzacją, żeby siedzieli cicho. Będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta - mówił w połowie grudnia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Jan Śpiewak.