Prezydent Sandu o gotowości swojej armii. Premier sąsiedniej Rumunii: Mołdawia jest bezpieczna

W Mołdawii od kilku dni narastają niepokoje. W pobliżu ogromnych rosyjskich składów amunicji w Naddniestrzu padły strzały. Zdaniem ekspertów to jednak Rosja przeprowadziła "pod fałszywą flagą" ataki w separatystycznym regionie, by przygotować grunt pod dalsze działania na tym froncie. Głośno mówi się o możliwych próbach "destabilizacji" Mołdawii. Rząd sąsiedniej Rumunii uspokaja i wskazuje, że eksplozje w Naddniestrzu to prowokacje.