Prezydent: realizujemy plan Lecha Kaczyńskiego. "Rozmowy ws. F-35"

Przełomowym w historii Polski w NATO był rok 2016 i decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki - mówi prezydent Andrzej Duda. Przypomina, że obecność wojsk USA w Polsce była jednym z celów polityki Lecha Kaczyńskiego.

Zdaniem prezydenta przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego było "kamienie milowym w drodze na Zachód". - To węzeł, który trzyma nas na Zachodzie. Przełomowa była decyzja ze szczytu w Warszawie, bo teraz mamy na naszym terytorium 4,5 tys. żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Szczecin.

- Lech Kaczyński powiedział: Andrzej, kiedy znajdą się u nas wojska USA, to na świecie będzie już jasne, że to nie jest posowiecka strefa wpływów. I tak się stało - mówił Andrzej Duda.

"Rozmowy z USA ws. F-35"

W wywiadzie dla publicznego radia prezydent odniósł się też do zarzutów opozycji o zły stan techniczny samolotów MiG-29. - Jak słyszę te narzekania to pytam ówczesnego ministra obrony z rządu Platformy Obywatelskiej: co pan myślał w 2011 r., przedłużając ich użytkowanie? Dlaczego wtedy nie przeznaczyliście pieniędzy na zakup nowych samolotów? - pytał.