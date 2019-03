Andrzej Duda pokazał się w harcerskim mundurku sprzed 32 lat. "Łezka się w oku kręci"

Prezydent podczas robienia porządków w szafie znalazł swój stary mundurek harcerski. Okazało się, że ubranie wciąż pasuje, mimo że pierwszy raz miał go na sobie w wieku 15 lat. Andrzej Duda pochwalił się tym na Instagramie.

"Wczoraj, podczas robienia porządków w szafie, znalazłem mój mundur harcerski. Pierwszy raz miałem go na obozie w Krzewinach (koło Warlubia) w 1987 roku. Poprzedni mundur (z 1983) roku był już wtedy za mały. A teraz łezka w oku się kręci na wspomnienie młodzieńczych czasów... Ale została przyjaźń, i to taka 'do grobowej deski'. Pozdrawiam serdecznie wszystkich starych Skautów!" – napisał prezydent.